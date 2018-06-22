İzmit Belediyesi’nden vatandaşlara büyük kolaylık

İzmit Belediyesi, “İmar Barışı” uygulaması kapsamında vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla Süper Hizmet Birimde bilgilendirme masası oluşturdu. Masada görev yapacak 2 personel, imar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlara yol gösterecek. Yapı Kayıt Belgesi alınmasında vatandaşlara gerekli bilgi ve yönlendirmelerde bulunulacak olan bilgilendirme masası, 25 Haziran Pazartesi gününden itibaren faaliyete geçecek.

İmar barışıyla ilgili başvuruların “e- devlet” üzerinden ve Kocaeli Valiliği’ndeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yapılabildiğini söyleyen Belediye yetkilileri, “Hükümetimizin kaçak yapılarla ilgili yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı uygulamadan vatandaşlarımızın kolay bir şekilde yararlanmaları için böyle bir masa oluşturduk. Oluşturduğumuz masaya gelecek vatandaşlara sürecin nasıl işlediği, nerelere ve ne şekilde başvurmalar gerektiği konusunda bilgilendirmede ve yönlendirmede bulunacağız. Bilgilendirme masamız mesai saatleri arasında 31 Ekim tarihine kadar faaliyette olacak” dediler.