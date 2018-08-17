Kartepe’de ilk yardım eğitimleri güncellendi

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen, “Acil Eylem Planı” oluşturulması ve İlk Yardım Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince 2015 yılında ilk yardımcı belgesi alan 25 belediye personeline belgelerin geçerlilik süresi dolması sebebiyle güncelleme eğitimi verildi.

Dilovası Kızılay Şubesi Eğitmenleri ilk yardımcının özellikleri, uygulamalı kalp masajı, koma pozisyonu, solunum yolu tıkanıkları ve yapılacak müdahaleler, araçlı kazalarda sürücünün araçtan indirilmesinde kullanılan rentek tekniği, kırık ve çıkıklarda ilk yardım konularında tam gün boyunca eğitim verildi. Eğitim sertifikalarını almaya hak kazanan personel, “Çok değerli, önemli bilgiler öğrendik. İnşallah kullanmak zorunda kalmayız. Ama hayatta her şey aniden başımıza gelebilir. Hazırlıklı olmak çok önemli. Başkanımıza teşekkür ederiz” dediler.