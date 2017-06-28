Yağmur suyu hatlarına yenileme çalışması

Kartepe Belediyesi’ne bağlı ekipler; Maşukiye, Eşme ve Nusretiye Mahalleleri’nde yetersiz kalan yağmursuyu hattını yenilediler. Kartepe Belediyesi aşırı yağışlarda yaşanan olası su taşkınlarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına sıkıntılı bölgelerde devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale Ekipleri, Maşukiye Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde üst yapı iyileştirmeleri öncesi alt yapı çalışması yaptı. Ekipler 300’lük büzler döşeyerek vatandaşların sorununu çözüme kavuşturdu. Kartepe Belediyesi ekipleri cadde üzerinde 60 metrelik güzergahta yağmur suyu hattı yenileme çalışması yaptı. Ekipler yolu günümüz koşullarına uygun bir hale getirmek için üst yapı düzenlemelerine hazır hale getirdiler.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yağmur sularını toplamak için açık kanal ve yağmursuyu hattı yenileme çalışmaları ile kanal temizliklerini Nusretiye Mahallesi Uzak Sokak ile Eşme Mahallesi Bağdat Caddesi’nde Acil Müdahale Ekipleri yardımıyla çözüme kavuşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yağmursuyu hattı çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.