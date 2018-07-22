Büyükşehir ve KOP İdaresi iki örnek projeyi hayata geçiriyor

“Bahçede Bilim” ve “Herkese Biraz Gökyüzü” projelerinin imza töreni öncesi konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOP İdaresiyle Büyükşehir Belediyesinin çok önemli projeler yürüttüğünü ifade etti. Konya Bilim Merkezinin özellikle çocukların ve gençlerin bilime merakını ve ilgisini artırmak için önemli bir yer olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Konya bir sanayi şehri ama aynı zamanda bir tarım şehri. Konya Bilim Merkezi de KOP İdaresi işbirliğiyle özellikle şehirde yaşayan çocukların tarımsal gelişmeleri öğrenmesi açısından çok önemli bir projeyi hayata geçiyor. İnşallah Bilim Merkezimiz böylece gelen ziyaretçilerimize tarım konusunda da önemli bir merkez olacaktır” dedi. KOP İdaresinin yerel kalkınmada hem belediyelerle hem de üniversitelerle önemli işlere imza attığını belirten Başkan Altay, “Bu bağlamda Ürgüp Astro Fest 2018 kapsamında da birlikte bir proje yürütüyoruz. Ürgüp’de olması çok önemli. Konya Bilim Merkezi sadece Konya’ya değil, bölgenin tamamına hizmet veren bir merkez. Gökyüzü de hepimizin merak ettiği bir alan. Çocuklarımıza hem Bilim Merkezinde bir eğitim hem yerinde bir gözlem imkanı sunuyoruz. Bunların kaynakları da KOP İdaremiz tarafından karşılanıyor. KOP İdaresi Başkanımızın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu aslında bir merkezi hükümet yerel yönetim birlikteliğidir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin tüm üyelerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, bundan sonraki dönemde de Büyükşehir Belediyesi ile çok daha güzel ve büyük ölçekli işlerde bir arada olmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı tarafından “Bahçede Bilim” ve “Herkese Biraz Gökyüzü” projelerinin protokolü imzalandı. Bahçede Bilim Projesi kapsamında, çiftçilik mesleğinin yeni nesillere tanıtılması amacıyla Konya Bilim Merkezinde bir reyon açılacak. Çocuklar ve gençlerin doğa ile tanışmalarına imkan sağlayacak, bizzat kendileri uygulayarak ve gözlemleyerek tarımsal üretim tekniklerini görüp öğrenebilecekleri reyonda düzenlenecek etkinliklere yılda 220 bin ziyaretçinin katılımı planlanıyor. Özellikle dezavantajlı çocuklara ve gençlere bilim, astronomi ve uzayı sevdirmenin amaçlandığı Herkese Biraz Gökyüzü projesinde ise bilimin gündelik hayattaki yeri kurulacak atölye ve etkinliklerle anlatılacak. Bu kapsamda; Konya Bilim Merkezi bünyesinde astronomi ile sanatın birleştirileceği bir Astronomi Sanat (Astro-Sanat) Atölyesi oluşturulacak. Bu atölyede eğitim alan çocuklar ve ailelerinin katılımıyla Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir Astronomi Festivali (Astro-Fest) düzenlenecek. Çocuklar öğrendikleri bilgileri güneş, ay, gezegen gözlemleri, astronomi söyleşileri ile pekiştirecek. İki projenin 1 milyon 855 bin lira olan toplam bütçesi KOP İdaresi tarafından karşılanacak.