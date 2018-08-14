Karabacak: "Bu bir ekonomik savaş ve bu savaşı kazanacağız"

Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz, dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz" dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, son dönemde Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomik manipülasyonlar ve dövizdeki dalgalanmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Karabacak, yaptığı açıklamada, "Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz, dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Esnaf Teşkilatı olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimize ve milletimize güvenimiz tam. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları çok net görebiliyoruz. Yaşananlar resmen bir ekonomik savaş ve bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Ülkemizin zor dönemlerinde tek vücut olan aziz milletimiz, bu ekonomik savaşta da alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecek. Ülke ve millet olarak hepimiz aynı gemideyiz ve dün olduğu gibi bugün de bu savaşı kazanacak güç ve potansiyele sahibiz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek ülkemiz üzerinde oynanan bu kirli oyunların üstesinden geleceğimize inancımız tam" ifadelerini kullandı.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, esnaf teşkilatı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Üretim, üretim, üretim yola devam. Daha çok istihdam oluşturacağız, daha çok ter dökeceğiz. Daha çok emek vereceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız. Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız" açıklamalarına da tam destek verdiklerini sözlerine ekledi.