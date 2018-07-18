Konya’nın en büyük endüstriyel yapı marketi açıldı

Konya’da özel bir sanayi sitesinde 2 bin metrekarelik alana kurulan “7 Kat Endüstriyel Yapı Market” Konyalıların hizmetine girdi. Hırdavat ürünlerinden, kırtasiyeye kadar geniş bir ürün kitlesi olan 7 Kat Endüstriyel Yapı Market Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türk, firmanın geçmişinin 25 yıla dayandığını söyledi. 2 bin metrekare alanda Konya’nın en büyük endüstriyel yapı market konseptinde açıldığını ifade eden Ali Türk, “Firmamızın geçmişi 25 yıla dayanıyor. Kamil Türk Hırdavat Limited Şirketiyle beraber toptan üzerine çalışan bir yerimizdi. Konyalılara bu şekilde bir hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Burada gerek sanayicimizin, KOBİ’mizin ihtiyacı olan kırtasiye bölümü, endüstriyel yağ grubu, su malzemesi, elektrik malzemesi, KOBİ’mize lazım olabilecek bütün ürünleri tek çatı altında, fiyat şeffaflığıyla, ürün şeffaflığıyla mağaza konseptinde Konya’mızın, hizmetine sunmaktayız. Hayırlı olsun diyorum. Bu tür yatırımlarımız devam edecek. Aynı şubemiz Anadolu Sanayide de var. Bu konseptte onlar da bizim kendi bünyemizde devam ediyor. İnşallah bütün Konya’mıza hayırlı uğurlu olur” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz bütün Türkiye’ye hizmet etmek”

Hedeflerinin Türkiye’ye hizmet vermek olduğunu söyleyen Ali Türk, “Hedefimiz endüstriyel yapı market olarak bu konsepti daha geniş çaplı Konya’da bu işi merkez yapıp, diğer illerimize, bütün Türkiye’ye hizmet etmek. Çünkü endüstriyel yapı market grubu olarak tabii Türkiye’mizde yapı market grubu var ama endüstriyel grubu yok denecek kadar az. Biz biraz sanayimize, KOBİ’mize hizmet etmek açısından böyle bir proje oluşturduk. 25 yıllık bir geçmişimiz var. Gerek hırdavat perakendesi, gerek toptan grubu için söylüyorum, inşallah bundan sonraki enerjimizi bu noktada harcamak için gayret göstereceğiz. İnşallah daha iyisi olur, daha üstü olur. Bundan sonra da kısmet olursa hep üstü olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da, “Bugün önemli bir markanın açılışında buradayız. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları, özellikle dolar ve euro bandındaki oynanan oyunlara hep beraber şahitlik ediyoruz. Bizim daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz ve istihdam oluşturmamız gerekiyor. Ben bu işletmemizin inşallah hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bol bereketli, kazasız belasız olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

Açılışta Türk ailesi Atilla Türk, Hamit Türk, Ali Türk ve babaları Kamil Türk birlikte fotoğraf çektirdi. Açılış konuşmalarının ardından dualarla açılış gerçekleştirildi. Davetliler ise endüstriyel yapı marketi gezerek alışveriş yaptı.