Otomobil sulama kanalına uçtu, yaşlı çift hayatını kaybetti

Kazada araçta bulunan yaşlı çift boğularak hayatını kaybetti.

Kaza, Seydişehir-Bozkır karayolu 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortakören Mahallesi’nde bir yakınının cenazesinden Seydişehir’e dönen Hüseyin Vural (85) idaresindeki 42 BJ 241 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanal kenarındaki tel örgüleri aşarak sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyeye bağlı dalgıç ekipleri, suda yaptıkları aramada Hüseyin Vural ve araçta bulunan eşi Gülserel Vural’ın (84) cansız bedenine ulaştı. Araç içerisinde boğularak yaşamını yitiren Vural çiftinin cesetleri, kanaldan çıkarılıp otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılabildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.