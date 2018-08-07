Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 09:32

Paolo Hurtado, Atiker Konyaspor’a imzayı attı

Atiker Konyaspor, Perulu milli futbolcu Paolo Hurtado ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Paolo Hurtado, Atiker Konyaspor’a imzayı attı

07 Ağustos 2018 09:32


Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Asbaşkan Osman Koçak, “Transfer dönemi içinde önemli isimleri takıma kazandırdık. Onlardan bir tanesi de Paolo Hurtado. Kendisi çok yönlü bir oyuncu. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Hurtado ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamızın heyecanla bu transferi beklediğini biliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.


Yeni transfer Paola Hurdato ise, “Daha önce muazzam bir ambiyansın olduğu bu şehirde ve stadyumda sahaya çıkma şansını yakalamıştım. Şimdi artık Konyaspor’dayım ve takımımız için büyük bir hırsla çalışıp, başarımıza katkı sağlamaya gayret edeceğim” şeklinde konuştu.


UEFA Avrupa Ligi’nde 9 maça çıkan Hurdato orta saha ve forvet arkasında görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Hurdato 28 Eylül’de 2017’de Konya’da oynanan ve Atiker Konyaspor’un 2-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi maçında konuk ekibin golünü atmıştı. Hurdato yeni takımında 16 numaralı formayı giyecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç