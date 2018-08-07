Paolo Hurtado, Atiker Konyaspor’a imzayı attı

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Asbaşkan Osman Koçak, “Transfer dönemi içinde önemli isimleri takıma kazandırdık. Onlardan bir tanesi de Paolo Hurtado. Kendisi çok yönlü bir oyuncu. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Hurtado ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamızın heyecanla bu transferi beklediğini biliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.

Yeni transfer Paola Hurdato ise, “Daha önce muazzam bir ambiyansın olduğu bu şehirde ve stadyumda sahaya çıkma şansını yakalamıştım. Şimdi artık Konyaspor’dayım ve takımımız için büyük bir hırsla çalışıp, başarımıza katkı sağlamaya gayret edeceğim” şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nde 9 maça çıkan Hurdato orta saha ve forvet arkasında görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Hurdato 28 Eylül’de 2017’de Konya’da oynanan ve Atiker Konyaspor’un 2-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi maçında konuk ekibin golünü atmıştı. Hurdato yeni takımında 16 numaralı formayı giyecek.