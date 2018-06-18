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18 Haziran 2018 15:21

Selçuklu’da yaz spor okulları başladı

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitimler bugün itibariyle başladı.

Selçuklu’da yaz spor okulları başladı

18 Haziran 2018 15:21

11 binden fazla sporcunun eğitim göreceği spor okullarında, kayıtlar kontenjanlar dolana kadar devam edecek.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Selçuklu Belediyesporun her yıl binlerce çocuğu sporla buluşturduğu belirtilerek, "Bu yıl da aileler tarafından büyük ilgi gören spor okullarında yüzme ve jimnastik branşlarında kayıtlar tamamen doldu. Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarında eğitimler bugün itibariyle başladı. İlk gün eğitiminde binlerce çocuk aileleriyle birlikte ilk günün heyecanını yaşadı. Yaz Spor Okullarında 11 binden fazla sporcu 15 branş, 35 tesis ve 56 salonda 200 antrenör gözetiminde eğitim görecek. 18 Haziran 2018 tarihi itibariyle eğitimlere başlanan yaz spor okulları 2 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Yüzme, tenis, basketbol, futbol, voleybol, hentbol, jimnastik, tekvando, wushu, kick-boks, judo, karate, güreş, satranç, ve masa tenisi olmak üzere toplam 15 branşta eğitim verilecek. Yüzme branşına kayıt yaptıran sporcular haftada 2 gün, diğer branşlarda ise haftada 3 gün eğitim verilecek. Servis imkanı bulunan Yaz Spor Okullarında sporcularımız evinden alınarak tekrar evine güvenli bir şekilde teslim ediliyor. Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarına kayıtlar www.selcuklubelediyespor.com adresinden yapılabilecek. Kayıtlarını başarıyla tamamlayan velilerimiz kendilerine gelecek bilgilendirme mesajının ardından kıyafet ve kesin kayıt için Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu Spor Okulları Merkezine gelecek. Spor okulları ile ilgili 0 332 248 00 43 veya 0 332 248 03 06 nolu telefonlardan bilgi alınabilir" denildi.




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