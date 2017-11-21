Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Kütahya’nın AK Partili belediye başkanlarının Tavşanlı’nın Göbel kaplıcalarında toplandığını basından duyduk. Haberin içeriğinde benimde o toplantıya katıldığım belirtilmesine çok şaşırdım. Bizler siyasetçi olarak bir çok toplantılara katılıyoruz ama katılmadığım toplantıya katılmış gibi gösterilmesi bizleri üzdü. Haberde, ’AK Parti’li belediye başkanları’ denmesine rağmen bizim adımızın da geçmesi tuhaf olmuş. Ben Milliyetçi Hareket Partisi’nden seçilmiş belediye başkanıyım. Basın mensuplarının haber yaparken detaylara dikkat etmelerini bekliyorum" dedi.(MB-EFE)