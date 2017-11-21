Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 11:55

Başkan Cavit Erdoğan: Göbel’deki belediye başkanları toplantısına katılmadım

Pazarlar’ın MHP’li Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, bazı yerel gazetelerde ve sosyal medyada "AK Partili Belediye Başkanları Göbel’de buluştu" haberinde kendi adının da geçmesine tepki gösterdi.

Başkan Cavit Erdoğan: Göbel’deki belediye başkanları toplantısına katılmadım

21 Kasım 2017 11:55


Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Kütahya’nın AK Partili belediye başkanlarının Tavşanlı’nın Göbel kaplıcalarında toplandığını basından duyduk. Haberin içeriğinde benimde o toplantıya katıldığım belirtilmesine çok şaşırdım. Bizler siyasetçi olarak bir çok toplantılara katılıyoruz ama katılmadığım toplantıya katılmış gibi gösterilmesi bizleri üzdü. Haberde, ’AK Parti’li belediye başkanları’ denmesine rağmen bizim adımızın da geçmesi tuhaf olmuş. Ben Milliyetçi Hareket Partisi’nden seçilmiş belediye başkanıyım. Basın mensuplarının haber yaparken detaylara dikkat etmelerini bekliyorum" dedi.(MB-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
7
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    7°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç