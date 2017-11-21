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21 Kasım 2017 22:25

Başkan Kamil Saraçoğlu: Yerli otomobilde süreci mücadeleyle takip etmeliyiz

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 5 babayiğit firmadan biri olan Anadolu Endüstri Holding Onursal Başkanı Kamil Yazıcı’ya gerçekleştirilen ziyareti değerlendirdi.

Başkan Kamil Saraçoğlu: Yerli otomobilde süreci mücadeleyle takip etmeliyiz

21 Kasım 2017 22:25


Dünya çapında önemli firmaların yatırım için Kütahya’yı tercih ettiğinin altını çizen Başkan Kamil Saraçoğlu, “Geçtiğimiz günlerde Avusturya firması Hamburger Kütahya’ya yatırım kararı aldı. Yaklaşık 300 milyon Avroluk yatırımı Kütahya’da gerçekleştirecek. Onun çalışmasına da bir yıl önce başlamıştık. Şehrin tüm dinamikleri bir araya geldi. 3 ayda bir toplantı yaptık. Dünya üzerinde 17 şehir vardı yatırım yapabilecekleri ama onlar Kütahya’yı tercih etti. Bu çok önemli. Şuanda yer tahsisi yapıldı, yatırıma başlayacaklar. Bunlar adım adım bir araya gelerek oluyor. Yerli otomobil konusu da süreci sakin, dirayetli ve mücadele ederek götürmek gerekiyor. Şehrimizin özelliklerini ortaya çıkarmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.(EFE)




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