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19 Haziran 2018 11:34

Ceyda Çetin Erenler: Bor ile ilgili yatırımlar Emet ve Hisarcık bölgemize mutlaka yapılacak

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Ceyda Çetin Ererler, Emet ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Ceyda Çetin Erenler: Bor ile ilgili yatırımlar Emet ve Hisarcık bölgemize mutlaka yapılacak

19 Haziran 2018 11:34


Emet AK Parti seçim bürosunda vatandaşlarla sohbet eden Erenler Emet esnafları ve Emet köylerinde vatandaşları ziyaret etti ve 24 Haziran seçimlerinin önemini vatandaşlara anlattı.


Ceyda Çetin Erenler, ’’ziyarette yaptığı açıklamada, ’’Emet ilçemiz termal ve tarihi güzellikleriyle ve en önemlisi Kurtuluş savaşında büyük bir yeri ve anlamı olan Cevizdere zaferi ile her zaman ülkemizin yüz akı olmuştur. Turizmle ilgili çalışmalar ve Enerji Bakanımız’ın bizzat açıkladığı gibi, bor ile ilgili yatırımlar Emet ve Hisarcık bölgemize mutlaka yapılacaktır. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bizler elimizden ne gelirse Emet için yapmak için çalışacağız. 24 Haziran ülkemiz ve bölgeye yapmayı düşündüğümüz yatırımlar için bir milattır. İnşallah sizlerin desteği ile 24 Haziran seçimlerinden zaferle çıkıp Bölgemize ve ülkemize hizmet için çalışacağız’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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