Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 11:36

Hisarcık’ta bir ilk, iftarlık tahinli pide

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ilk defa Ramazan’a özel tahinli pide üretildi.

Hisarcık’ta bir ilk, iftarlık tahinli pide

21 Mayıs 2018 11:36


İlçede tahinli pide yapıp satmaya başlayan pide salonu sahibi Naci Katıran, ”Komşu ilçe Simav’da yaklaşık 30 yıldan beri Ramazan süresince ünü ilçe dışına taşan tahinli pide satışı yapılmaktadır. Bende bu Ramazan ayında ilçemizde ilk defa tahinli pideye yapmaya karar verdim. Tahinli pide için önce açılan hamura yaklaşık 300 gram şeker ve 300 gram tahini yedirerek yoğuruyor, sonra malzemeli hamuru yeniden açıp şeker ve tahini yeniden üzerine sürüyoruz. Bir süre dinlendikten sonra alüminyum folyo üzerine yerleştirip fırına veriyoruz. Odun fırınında yaklaşık 30 dakikada hazır olan tahinli pide yaklaşık 600 gramı buluyor ve 15 liradan satıyoruz. Tahinli pideye gösterilen yoğun ilgiden memnunuz” dedi. (MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç