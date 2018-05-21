Hisarcık’ta bir ilk, iftarlık tahinli pide

İlçede tahinli pide yapıp satmaya başlayan pide salonu sahibi Naci Katıran, ”Komşu ilçe Simav’da yaklaşık 30 yıldan beri Ramazan süresince ünü ilçe dışına taşan tahinli pide satışı yapılmaktadır. Bende bu Ramazan ayında ilçemizde ilk defa tahinli pideye yapmaya karar verdim. Tahinli pide için önce açılan hamura yaklaşık 300 gram şeker ve 300 gram tahini yedirerek yoğuruyor, sonra malzemeli hamuru yeniden açıp şeker ve tahini yeniden üzerine sürüyoruz. Bir süre dinlendikten sonra alüminyum folyo üzerine yerleştirip fırına veriyoruz. Odun fırınında yaklaşık 30 dakikada hazır olan tahinli pide yaklaşık 600 gramı buluyor ve 15 liradan satıyoruz. Tahinli pideye gösterilen yoğun ilgiden memnunuz” dedi. (MA-EFE)