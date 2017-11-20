Hisarcık’ta öğrencilere Kokulu Taş Kursu

Kursta görevli usta öğretici Sınıf Öğretmeni Serpil Kelek, ilk, orta ve lise öğrencilerinin katılımıyla Halk Eğitimi Merkezi atölyesinde Cumartesi günü 5 saat verilen ve toplam 120 saat sürecek olan kursta kursiyerlere, ürünlerin renklendirilmesi, esans tercihi, kalıp kullanımı, kokulu taş hammaddelerinin kalıba dökülmesi ve çıkarılması konularında uygulamalı eğitim verildiğini kaydetti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, ‘Okullar Hayat Olsun’ Projesi kapsamında açılan ve büyük ilgi gören ‘Kokulu Taş’ kursuyla öğrencilerin hafta sonlarını güzel bir aktivite ile doldurmayı, becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.(MA-EFE)