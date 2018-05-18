Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 14:30

Kütahya’da tepki çeken tuvalet inşaatı

Kütahya’da bir dernek tarafından caminin kıble istikameti yapılmakta olan tuvalet, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Kütahya’da tepki çeken tuvalet inşaatı

18 Mayıs 2018 14:30


Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Rıza Vançin, Hayme Ana Hatip Cami Derneği’nin aldığı karar ile caminin kıble istikametine yapılmakta olan tuvaletin, caminin silüetini bozduğunu ifade etti.


Durumu Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’a da ilettiklerini belirten Vançin, dernek yetkililerinin bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerektiği dile getirdi.


"Caminin kıble istikametine tuvalet mi yapılar?" diyen Vançin, "Biz mahalle sakinleri olarak bu tuvaletin buraya yapılmasına karşıyız. Durumu yetkililere bildirdik. Ancak inşaat hızla devam ediyor. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli" diye konuştu.


Vançin, Vali Ahmet Hamdi Nayir’den konuyu iletmek üzere randevu istediklerini sözlerine ekledi. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç