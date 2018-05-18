Kütahya’da tepki çeken tuvalet inşaatı

Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Rıza Vançin, Hayme Ana Hatip Cami Derneği’nin aldığı karar ile caminin kıble istikametine yapılmakta olan tuvaletin, caminin silüetini bozduğunu ifade etti.

Durumu Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’a da ilettiklerini belirten Vançin, dernek yetkililerinin bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerektiği dile getirdi.

"Caminin kıble istikametine tuvalet mi yapılar?" diyen Vançin, "Biz mahalle sakinleri olarak bu tuvaletin buraya yapılmasına karşıyız. Durumu yetkililere bildirdik. Ancak inşaat hızla devam ediyor. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli" diye konuştu.

Vançin, Vali Ahmet Hamdi Nayir’den konuyu iletmek üzere randevu istediklerini sözlerine ekledi. (EFE)