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16 Mayıs 2018 19:50

Parmak bebek Hatice Büşra 105 günün ardından yaşama tutundu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yaşayan Ruhşen ve Atilla Altunay çiftinin 24 haftalık olarak 600 gram ağırlığında dünyaya gelen prematüre bebekleri Hatice Büşra 105 günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşama tutundu.

Parmak bebek Hatice Büşra 105 günün ardından yaşama tutundu

16 Mayıs 2018 19:50


Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 600 gram olarak dünyaya gelen daha sonra 530 grama kadar düşen ve 105 gün boyunca yeni doğan yoğun bakımında hastane personeli tarafından bakılan Büşra bebek hayata göz kırptı. Anne Ruhşen Altunay, “Kızımı 3 buçuk ay önce 24 haftalık olarak dünyaya getirdim. Bu benim için çok zor bir süreçti ve kızımın yaşaması Allah’ın bir lütfudur. Hastane personeline çok teşekkür ederim. Geçekten yakından ilgilendiler. Allah’a şükür Rabbim onu bana bağışladı” diye konuştu.


Baba Atilla Altunay ise, “Çok zor bir süreçti. Hastane ekibi de bizi yalnız bırakmadılar. Bütün bilgileri de bize ulaştırdılar bundan dolayı da ben hastane personeline teşekkür ederim. Kızımızın adını da erken gelen müjdeli haber olarak Hatice Büşra olarak koyduk” dedi.


Büşra bebeğin 24 haftalık olarak dünyaya geldiğini 530 gram ağırlığa kadar düştüğünü ifade eden Doktor Esin Yalınbaş, “Büşra bebek 24 haftalık olarak dünyaya geldi ve 530 gram ağırlığa kadar düştü. Bu prematüre dönemlerinde ailelerin desteği çok önemli. Uzun bir sürecin ardından kucağımıza almamız bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.


Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Hekimi Doç. Dr. Orhan Özatik ise, Altunay ailesini kutladı ve süreçte görev alan personeli ise tebrik etti.




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