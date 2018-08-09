TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol tarafından yapılan açıklamada, “TÜİK tarafından açıklanan ADNKS verilere göre 2017 yılında Kütahya; 17 bin 172 kişi göç almıştır. Kütahya; en çok bin 837 kişiyle İstanbul’dan, bin 600 kişiyle İzmir’den ve bin 493 kişiyle Bursa’dan göç almıştır. Kütahya’dan aynı dönem içerisinde 20 bin 393 kişi göç etmiştir. Kütahya en çok 2 bin 234 kişi İstanbul’a, 2 bin 200 kişi Bursa’ya ve bin 716 kişi İzmir’e göç vermiştir. Kütahya’nın net göçü -3 bin 221 kişi, net göç hızı ise binde -5,61 olarak gerçekleşmiştir. Kütahya, Türkiye genelinde en yüksek net göç hızına sahip 57. il olmuştur. Türkiye genelinde binde 20,84 değeriyle en yüksek göç hızına sahip il Tekirdağ olurken, binde -118,97 değeriyle en düşük göç hızına sahip il Bayburt olmuştur. Yaş gruplarına göre göç verileri incelendiğinde Kütahya en çok 4 bin 230 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç alırken, en az 275 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç almıştır. Kütahya en çok 6 bin 455 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç verirken, en az 238 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç vermiştir. Kütahya ilçelerine bakıldığında en fazla göç alan ilk 3 ilçe sırasıyla Merkez ilçe (12 309 kişi), Tavşanlı (2 725 kişi) ve Simav (2 315 kişi) olurken, en az göç alan 3 ilçe ise sırasıyla Dumlupınar (164 kişi), Çavdarhisar (194 kişi) ve Pazarlar (236 kişi) ilçeleridir. En fazla göç veren ilk 3 ilçe sırasıyla Merkez ilçe (11 465 kişi), Tavşanlı (3 644 kişi) ve Simav (2 628 kişi) olurken, en az göç veren 3 ilçe sırasıyla Dumlupınar (226 kişi) , Pazarlar (378 kişi) ve Çavdarhisar (457 kişi) ilçeleridir. En çok göç hareketliliği Merkez ilçede yaşanmıştır. Merkez ilçe, 2017 yılında 12 309 kişi göç almış olup, 11 465 kişi göç vermiştir. Merkez ilçenin net göç hızı binde 3,21 olmuştur. Net göç hızına göre değerlendirildiğinde Kütahya merkez ilçesi hariç tüm ilçeleri aldığı göçe göre daha fazla göç vermektedir” denildi.(EFE)