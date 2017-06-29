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29 Haziran 2017 11:51

Vali Ahmet H.Nayir: Hedefimiz insanımızın mutluluğu olmalı

Kütahya Valisi Ahmet H.

Vali Ahmet H.Nayir: Hedefimiz insanımızın mutluluğu olmalı

29 Haziran 2017 11:51

Nayir istek, şikayet, önerileri dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.


Kütahya İl Özel İdaresi’ndeki toplantıya Vefa, Siner, Ağaçköy, Perli, Çalca, Zığra, Yeni Bosna, İkizhöyük, Hacıazizler, Kırgıllı mahallerinde görev yapan muhtarlar ile vatandaşlar ve bazı daire müdürleri katıldı.


Yürütülen hizmetlerde vatandaş memnuniyetinin yol gösterici olduğunu ifade eden Vali Ahmet H. Nayir, halkla yapılan toplantıları kıymetli gördüklerini kaydetti. Halk toplantısının yapılan hizmetlerdeki eksi ve artıları hep birlikte değerlendirme imkanı verdiğini de dile getiren Vali Nayir, “Bizler merkezi idare ve yerel yönetimler olarak yürütmüş olduğumuz bütün hizmetlerde ana gayemiz, vatandaşımızın bu konudaki ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirebilmek. Onun için zaman zaman insanımızla bir araya gelip yürüttüğümüz faaliyetlerde, yapmış olduğumuz hizmetlerde bir eksiklik olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bize ulaşma sıkıntınız yok, randevu konusunda hiçbir daire amirimiz ben dahil, sizlere sıkıntı çıkarmıyoruz ama bir araya gelindiğinde gündeme getirilecek konular olur diye düşünüyoruz. Şeyh Edebali’nin söylediği, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesine de inanan bir yönetim kadrosu olarak bütün gayemizin insan odaklı hizmetleri yapmak olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla biz bu toplantılara kıymet veriyoruz. Önemli olan keyfiyettir, kemiyet değildir diyoruz. Hedefimiz insan mutluluğu. Faaliyetlerimizden istifade eden insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermiş olmak gayesiyle bir aradayız. Buradaki en büyük yol gösterici de sizlerin memnuniyet derecesi. Bu toplantılarda ‘biz şu konuda yeterince hizmet alamadığımız kanaatindeyiz’ diyorsanız onları değerlendiriyoruz ya da ‘bugüne kadar olmayan şu işlere kavuşmanın mutluluğunu yaşadık’ diyorsanız onları da geliştirmenin yollarını aramaya çalışıyoruz” diye konuştu.


Vatandaşların ve muhtarların sorunlarını ve isteklerini dinleyen Vali Nayir, sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi. (EFE)




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