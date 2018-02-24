Altın ödüller sahiplerini buldu

Koru Medya ve CINE MED Yapım desteği ile gerçekleştirilen Altın Ödüller Programı yeni Nikah Sarayında yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programda yılın enleri, onur, şehre yön verenler ve proje ödülleri verildi. Ödül programının açılışında bir konuşma yapan Altın Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Kerem Altın, katılımcılara teşekkür ederek, ödül alanları tebrik etti. Kerem Altın’ın konuşmasının ardından ödül dağıtımına geçildi. Programda Aslantepe Höyüğü ve İspendere Projesi ile Yılın Kültür Elçisi Onur Ödülü Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a verilirken Çevre Entegre ve İnci Çeyiz Projesi Onur Ödülü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a, En İyi Üretim Mor Reyhan Çayı Onur Ödülü, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’na, Sema Pekdaş Kadın Dinlenme Evi Projesi Onur Ödülü Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’na, Kentsel Dönüşüm Projesi Onur Ödülü Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat’a, Geleneksel Ata Sporlarını Yaşatma ve Geliştirme Spor Kompleksi Projesi Onur Ödülü Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’e Mimari Yapılanma ve Yeşilyurt Evleri Restorasyon Projesi Onur Ödülü Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a, Ekonomik Kalkınma ve İstihdamı Destekleme Projeleri ve En Mütevazi Siyasetçi Onur Ödülü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye, İnsan Hakları ve Demokrasi Savunucusu Onur ödülü CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya, En Aktif Siyasetçi Onur Ödülü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a verildi.

Programda ayrıca Yılın Muhabiri Onur Ödülü Hüseyin Sercan Erduran’a, En İyi Haber Ajansı Onur Ödülü İhlas Haber Ajansı Malatya İl Temsilcisi Cahit Özeçlik’e, En İyi Program Ödülü de Mehmet Kılıç’a verildi.