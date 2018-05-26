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26 Mayıs 2018 14:01

Esenlik çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi

Esenlik tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programında çalışanlar ile bir araya gelen Genel Müdür Hulusi Boyraz, mesai arkadaşları ile Ramazan ayının önemini ve Esenliğin yeni hedeflerini paylaştı.

Esenlik çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi

26 Mayıs 2018 14:01


Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşen iftar programında konuşan Esenlik Genel Müdürü Hulusi Poyraz, göreve geldikleri dokuz yıllık süre içerisinde Malatya’nın büyük değeri olan Esenliğin marketçilik başarısını üreten bir entegre güç haline getirdiklerini söyledi. Geçen zaman içerisinde her yıl katma değer sağlayarak hizmet ağlarını ileriye taşıdıklarını belirten Boyraz, bu başarıda emeği olan mesai arkadaşlarını ve çalışanlarını kutladı.


Boyraz, büyük bir gelişim ve büyüme sağladıklarını da belirterek Esenlik Marketlerin ve çalışan sayısının iki katına çıkarıldığını söyledi. Esenlik’in yoluna daha emin adımlarla devam etmesi adına yeni atılımlar da gerçekleştirdiklerini kaydeden Boyraz, “Esenlik Marketler, Epak Temizlik, Nergis Et Entegre, Sosyal Tesisler de BELSOS, Yapı Elemanlarında Meston olmak üzere üç farklı birime ayrılma kararının alınması ile yaşanan bu süreçte dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni süreçte göreve getirilen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a da ayrıca teşekkürlerimizi dile getiriyoruz” diye konuştu.


Katılımın yoğun olduğu Programda Hulusi Boyraz, dönüşüm ve değişim Malatya için hayırlı olacaktır diyerek Tüm İslam Aleminin Ramazan Ayını Kutladı.




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