Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 11:29

Badminton’da Türkiye Şampiyonu Oldular

Manisa’nın Selendi ilçesinde eğitim gören badminton sporcuları Ravza Bodur ve Fadime Metin Ankara’da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda şampiyon olurken tek kızlarda Tuğçe Damar Türkiye 3.

Badminton’da Türkiye Şampiyonu Oldular

20 Ağustos 2018 11:29

’sü oldu.


Selendili badminton sporcuları Manisa’nın gururu oldu. 16-19 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda çift kızlarda Ravza Bodur ve Fadime Metin Türkiye şampiyonu olurken, tek kızlarda Tuğçe Damar Türkiye 3.’sü oldu. Şampiyonada Selendi’nin badmintonda adlarından söz ettiren Antrenörler Zeliha Demir ile Okan Demir Türkiye antrenörler kategorisinde 3.’sü oldu. Ayrıca Tuğçe Damar ve Ravza Bodur Selendi’yi 16-19 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan Uluslararası 17 yaş altı Türkiye Badminton şampiyonasında milli takımda temsil edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç