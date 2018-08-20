Badminton’da Türkiye Şampiyonu Oldular

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Selendili badminton sporcuları Manisa’nın gururu oldu. 16-19 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda çift kızlarda Ravza Bodur ve Fadime Metin Türkiye şampiyonu olurken, tek kızlarda Tuğçe Damar Türkiye 3.’sü oldu. Şampiyonada Selendi’nin badmintonda adlarından söz ettiren Antrenörler Zeliha Demir ile Okan Demir Türkiye antrenörler kategorisinde 3.’sü oldu. Ayrıca Tuğçe Damar ve Ravza Bodur Selendi’yi 16-19 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan Uluslararası 17 yaş altı Türkiye Badminton şampiyonasında milli takımda temsil edecek.