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24 Kasım 2017 20:48

Baz istasyonundan klima çaldılar

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir baz istasyonundan klima çalan iki şüpheli İlçe Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Baz istasyonundan klima çaldılar

24 Kasım 2017 20:48


Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan baz istasyonunu soğutma amacıyla kurulan klima kimliği belirsiz kişilerce gece saatlerinde çalındı. Durumun fark edilmesiyle birlikte Şehzadeler İlçe Jandarma Karakoluna bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından detaylı araştırmanın ardından Manisa’nın çevre ilçeleri ve İzmir’de benzer hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği düşünülen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından haklarında arama başlatılan F.O. ve T.U. İzmir’de yapılan aramalarda yakalandı. Şüphelilerin araçlarında daha önceden çalmış oldukları klima ve benzeri aletler tespit edildi. Örgütlü olarak hırsızlık yaptıkları öğrenilen F.O. ve T.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çaldıkları klimalar da sahiplerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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