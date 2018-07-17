Manisa’da Gediz Havzası ele alındı

Projede gelinen aşamaların değerlendirildiği toplantıda, yönetim planının hazırlanmasına ilişkin detaylar görüşüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) işbirliğiyle Büyük Saruhan Otel’de Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 2’inci Paydaş Katılım Toplantısı ile Gediz Nehir Havza Yönetim Heyeti 2018 yılı 1’inci Toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Kütahya Vali Yardımcısı Ali Bezirgan, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Dr. Latif Gültekin, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay, Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak ve kurumların temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Haldun Karan, Gediz havza yönetim planı hazırlanmasında nihai projenin ortaya çıkması için önlemler oluşturma aşamasına gelindiğini söyledi.

“Proje, bütüncül bir yapıyla ele alındı”

Karan’ın ardından kürsüye davet edilen Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan ise projeye ilişkin detayları paylaştı. Ulusal bütçeden yapılan bu projede yürütücü kurumun TÜBİTAK MAM olduğunu belirten Karaaslan, “Bu projenin oluşturulması esnasında yalnızca fizikokimyasal parametrelerin analizlerini yapmadık. Suyu kullandığımız alanlara ilişkin verileri de değerlendirmeye tabi tuttuk. Sulama ve içme suyunun yanı sıra sucul canlılarla ilgili parametreleri de bütüncül bir yapı içerisinde ele aldık. Bu hususta Gediz Havzası’nın korunması amacıyla birlikte çalışma yürüttüğümüz tüm paydaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantının ardından Gediz nehri ve havzasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ’nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Gediz Havzası, büyük bir kısmını ilimizin oluşturduğu, tarımsal faaliyetler ve doğası açısından oldukça önem taşıyan bir havzadır. Bu noktada ilimiz genelinde hizmet veren 16 atıksu arıtma tesisimizin buradaki görevi elbette ki yadsınamaz. Evsel nitelikli atıksuların arıtılması ve sağlıklı şekilde deşarjıyla bu kirliliğin önüne geçmek, yeraltı içme suyu kaynaklarımızın beslenmesinde olduğu kadar havzadaki biyolojik çeşitlilik için de büyük önem taşımaktadır. Bu havzanın gerek atıksu kirliliğinden korunması gerekse de sulama ve yeraltı içme suyu anlamında veriminin arttırılması amacıyla sorumluluk bilinciyle MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yoğun bir mesai harcıyoruz. Amacımız, gelecek nesillere daha temiz bir Manisa miras bırakmaktır.”