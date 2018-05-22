Salihli Belediyespor’da transfere devam

Gelecek sezon ligde şampiyonluğa oynayacak bir ekip oluşturmak isteyen Teknik Direktör Ozan Dombaz yönetimindeki Yeşil-beyazlı ekip transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip son olarak 2. ve 3. Lig takımlarında mücadele eden orta saha oyuncusu Selçuk Yıldırım’ı transfer ederek takıma dahil etti.

Resmi sözleşmeye imza atan tecrübeli orta saha oyuncusu Selçuk Yıldırım, Salihli Belediyespor’un başarısı için ter dökeceğini belirterek, “Hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. İnşallah sezon sonunda 3.Lig hedefine ulaşıp, Salihli’nin profesyonel lig hasretine son veririz” dedi.

Futbola Divriğispor alt yapısında başlayan tecrübeli ön libero Selçuk Yıldırım, sırasıyla Arsinspor, 1461 Trabzonspor, A. Sebatspor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor, Keçiörengücü, Balçova Yaşamspor, Tire 1922 Spor, Muğlaspor ve Utaş Uşakspor formaları giydi.