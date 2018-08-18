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18 Ağustos 2018 15:33

Salihli’de av sezonu başladı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Avcılar Kulübü Başkanı Hasan Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda 2018-2019 Av Döneminin bugün itibariyle başladığını söyledi.

Salihli’de av sezonu başladı

18 Ağustos 2018 15:33


Manisa’nın Salihli ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda 2018-2019 Av Dönemi başladı. Tüm avcılara kazasız av sezonu dileyen Salihli Avcılar Derneği Başkanı Hasan Demir, ayrıca avcıların, av sezonu boyunca yalnızca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde belirlenen avlanma saatlerinde av yapılabileceklerini söyledi. Demir, avcılara av süreleri ile limitlerine uymaları uyarısında bulundu. Belirlenen günler dışında avlanmanın yasak olduğunu vurgu yapan Demir “Ayrıca av sezonunda avcılarımızın avlanma belgesi, avlanma pulu ve avcılık sertifikası olması şarttır. Bu belgeler olmadan kesinlikle ava çıkılmamalı ve bu belgeler avda yanlarında taşınmalıdır. Çünkü bu belgeleri avlanırken taşımamakta ayrı bir suçtur” dedi.


Demir, Ege Bölgesi için bıldırcın, üveyik, yaban domuzu için avlanma sezonun başladığını sözlerine ekledi.




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