Salihlili karateciler, İstanbul’dan madalyalarla döndü

İstanbul İFA Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen turnuvada Salihli Belediyesporlu karatecilerden 32 Kg’da İrem Yılmaz, 44 Kg’da Firdevs Naz Ülken ikinci, Bayan Kata etabında Sudenaz Durgun, Zeynep Tuana Umut, Nevasu Karakaya ve Döne Yılmaz üçüncü, Esin Yılmaz da beşinci oldu. İkinci gün yıldızlar turnuvasında ise kendi kategorilerinde Şeymatuğ birinci, Ezelnaz Üzmez ve Öznur Çoşkun ikinci, Fatma Nisa Karakaya ise üçüncü oldu. Başarıyla dönen karateciler toplamda 1 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalyanın sahibi oldu.

Salihli Belediyespor Karate Antrenörü Çilem Gençtürk, turnuvalarda tecrübe kazandıklarını belirterek, “Bu başarılarımızın mimarı olan ve hiçbir zaman bizden maddi, manevi desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Zeki Kayda’ya teşekkür ederim" dedi.