Uğur Mumcu Parkı yeniden hayat buldu

İl genelinde hayata geçirdiği dev yatırımlarla şehre değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da vatandaşların keyifle zaman geçireceği yeni sosyal donatı alanları kazandırıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Parkı’nı baştan aşağı yeniledi. Park içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “İlçe sakinlerine hem çay bahçesi, hem de düğün salonu olarak hizmet veren bu alandaki tüm detayları düşündük. Bu anlamda parkın içerisindeki tuvalet, kafe, parkın zaman içerisinde yıpranan zemini, oyun parkı gibi tüm ayrıntıları yeniledik. Şuan inşaat çalışmaları tamamlandı. Kısa süre içerisinde parkın içerisinde bitkisel peyzaj uygulamamızı da gerçekleştireceğiz. İlçe sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.