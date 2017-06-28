Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 15:34

Uğur Mumcu Parkı yeniden hayat buldu

Saruhanlı ilçesinde bulunan ve zaman içerisinde yıpranan Uğur Mumcu Parkı, Manisa Büyükşehir Belediyesinin sihirli dokunuşuyla yeniden hayat buldu.

Uğur Mumcu Parkı yeniden hayat buldu

28 Haziran 2017 15:34


İl genelinde hayata geçirdiği dev yatırımlarla şehre değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da vatandaşların keyifle zaman geçireceği yeni sosyal donatı alanları kazandırıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Parkı’nı baştan aşağı yeniledi. Park içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “İlçe sakinlerine hem çay bahçesi, hem de düğün salonu olarak hizmet veren bu alandaki tüm detayları düşündük. Bu anlamda parkın içerisindeki tuvalet, kafe, parkın zaman içerisinde yıpranan zemini, oyun parkı gibi tüm ayrıntıları yeniledik. Şuan inşaat çalışmaları tamamlandı. Kısa süre içerisinde parkın içerisinde bitkisel peyzaj uygulamamızı da gerçekleştireceğiz. İlçe sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    43°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    43°C
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!