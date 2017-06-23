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23 Haziran 2017 17:34

Vali Güvençer’den yapımı devam eden lise inşaatında inceleme

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemede bulundu.

Vali Güvençer’den yapımı devam eden lise inşaatında inceleme

23 Haziran 2017 17:34


İncelemeleri sırasında okul inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, inşaattaki eksikliklerin en kısa zamanda tamamlanmasını istedi. Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde 12 bin 532 metrekare arsa üzerinde bulunan Manisa Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 24 derslik, 300 kişilik pansiyon ve spor salonu yer alacak. Okulun 2017-2018 eğitim öğretim yılında hizmete girmesi bekleniyor. TOKİ Çok Programlı Lisesinde eğitim gören Manisa Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul inşaatı tamamlandığında kendilerine ait binaya taşınarak burada eğitim görmeye devam edecekler. Vali Güvençer’in incelemelerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Ayyıldız, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İnşaat İzleme Şube Müdürü Nusret Öztürk, inşaatla ilgili YİKOB personeli ve inşaatın yüklenici firma yetkilisi Ertekin Azrak da katıldı.




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