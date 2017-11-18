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18 Kasım 2017 22:30

Veteranlar voleybol turnuvasında şok ölüm

Manisa’da düzenlenen 2017 yılı Veteranlar Voleybol 1.

Veteranlar voleybol turnuvasında şok ölüm

18 Kasım 2017 22:30

Atatürk Ege Kupası maçının ikinci setinde kalp krizi geçiren 48 yaşındaki voleybolcu Tolga Demirer hayatını kaybetti.


2017 Manisa Veteran Voleybol 1. Atatürk Ege Kupası’nda talihsiz bir ölüm yaşandı. Çok Amaçlı Spor Salonu’nda İzmir Kartallar Spor Kulübü ile İstanbul Haydarpaşa takımları arasından oynanan maçın ikinci setinde İzmir Kartallar Spor’un 1 numaralı voleybolcusu Tolga Demirer bir anda yerde kaldı. Hemen oyun durdurularak sahaya sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin salonda yaptığı ilk müdahalenin ardından talihsiz voleybolcu kalp krizi şüphesiyle Manisa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aort damarının yırtıldığı öğrenilen Demirer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, turnuvanın bu talihsiz olaydan sonra iptal edildiği açıklandı.




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