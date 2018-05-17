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17 Mayıs 2018 15:32

Yüksekliği hesaplayamadı, alt geçide sıkıştı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kamyonet alt geçide sıkıştı.

Yüksekliği hesaplayamadı, alt geçide sıkıştı

17 Mayıs 2018 15:32


Olay, Turgutlu’da yapımı devam eden battı çıktı kavşak projesi nedeniyle daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan sanayi sitesi alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AFU 107 plakalı kamyonet alt geçitten geçiş yapmak isterken geçide sıkıştı. Kamyonet hareket edemezken trafik de durma noktasına geldi. Çevredekilerin yardımıyla kamyonetin lastik havaları indirilerek araç sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Olay sonrası alt geçitte sıkıştığı yerden çıkarılan kamyonet alternatif yollardan sanayi sitesine girdi. Olayın ardından alt geçitte trafik akışı yeniden sağlandı.




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