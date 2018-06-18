Bununla ilgili mücadele verdik ve Mersin’deki balık çiftliklerini bin 900 metreye taşıyacağız ve Türkiye’de bunun örneği yok. Şu anda Dana Adası’nda kurulmuş balık çiftlikleri de ileri taşınacak" dedi.

Bakan Elvan, Mersin Sanayicileri ve İş Adamaları Derneği’nin istişare toplantısına katıldı. Tenis Kulübünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Elvan, proje üreten herkese kapısının açık olduğunu dile getirdi. Mersin’e sahip çıkan, projeleri anlatan, üreten insanlara ihtiyaç olduğunu kaydeden Elvan, “Bu tür arkadaşlarla daha fazla birlikte olmamız gerekiyor. 1 Kasım seçimleri öncesinde neyin sözünü verdiysem hepsini başlattım, başlatmadığım bir tane proje yok. Söz vermediğim halde Kazanlı Turizm Merkezi’nin de çalışmasını başlattım. Bununla ilgili 6-7 ay baya bir mücadele verdik. Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün yarın pistler bitiyor. Üst yapı çalışmaları başladı. Hedefimiz 2019 yılında Çukurova Bölgesel Havalimanını sizlerin hizmetine sunmaktır. Yine Akdeniz sahil yolundaki çalışmalarımız iyi gidiyor. 2 yılda 10 tünel, 2 viyadüğün açılışını gerçekleştirdik. Bu yılda 2 tünelimizi açacağız. 5 tünelde çalışma devam ediyor. Liman hal kavşağını önümüzdeki ay açıyoruz. Yeni bir teknoloji, önemli bir teknoloji kullanılıyor. Aşağı yukarı bin metre uzunluğunda bir köprümüz olacak. Zaman zaman orası için uzattınız diyorlar. Oraya başlayalı 1 yıl bile olmadı. İkincisi yerel yönetimlerin deplaseleri yapması için bir süremiz oldu. 3.’sü bu kavşağın büyüklüğü şehir merkezindeki 10, 15 tane alt geçide bedel. Yani orayı öyle bir sıradan bir geçit olarak görmeyin. Mezarlık-2’yi açtık. Erdemli’de Kargıpınarı ve Tömük’de 2 tane köprülü kavşak yapıyoruz. Oralarda inanılmaz bir trafik yoğunluğu var. Çeşmeli-Taşucu otoyolunun ihale ilanı çıktı, 14 Ağustos’da zarflar açılacak. Bu yılda oranın yapımına başlayacağız. Yine Çamtepe kavşağını açtık. Organize sanayi bölgesini otoyola bağlıyoruz. Projelerimiz çok. 434 projemiz var. Her birinin takibini yapıyoruz” diye konuştu.

"Karbozağı Turizm Bölgesinin sadece onayı kaldı"

Karboğazı Turizm Bölgesiyle ilgili de bilgi veren Elvan, “1/25 binlik, 1/5 binlik ve 1/1000’lik planlar için biliyorsunuz bir sondaj yapma zorunluluğu oluşmuştu. Yerel yönetimler bunları yaptı. Şu anda 1/25 binlik, 1/5 binlik ve 1/1000’lik planlar geçen hafta itibariyle bakanlığı gönderildi. Artık sadece onayı kaldı. Bunun da onayı sağlayacağız ve Karboğazı işi de bitmiş olacak. Orada artık ihaleye çıkılması kalacak. Aşağı yukarı 8 turizm bölgesinin tamamının işlemlerini bitirdik. Bunlardan birkaç tanesinin onay süreci kaldı. Bunlarda bittikten sonra peyderpey ihaleye çıkılacak ve bu yer tahsisleri turizm bölgelerinde yapılacak” şeklinde konuştu.

"Yatırımcıya yer gösterirseniz yatırım yapar"

Yeni sanayi yerleriyle ilgili de çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü kaydeden Elvan, “3 yeni OSB’ye 6 yeni OSB daha ilave edeceğiz. Ben bunu ilk konuştuğumda hayal mi görüyor diyenler vardı. İşte görüyorsunuz tahsislere hemen başlıyorlar. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. 250’nin üzerinde başvuru var. Şu anda sadece 33 parsel verebiliyorlar. İnşallah diğer OSB’leri tamamlar tamamlamaz bu tahsislere devam edeceğiz. Mersin’in diğer illere göre çok büyük avantajları var. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor. Yatırımcılar için yer tahsisi yaparsak, bizim sorunumuz kalmaz. Yatırımcı Mersin’e gelir ve buradan başka bir yere de gitmez. Bugüne kadar ihmal edilen en önemli mesele yatırım yeri konusunda çok ağır davranılmış. Yatırım yerinin sağlanması gerekir ki yatırımcı buraya gelsin. Yoksa yatırımcı nereye yatırım yapacak. Siz yer tahsis etmezseniz yatırımcı gelmez ki. Bize yoğun bir talep var” ifadelerini kullandı.

Balık çiftliklerini bin 900 metreye taşıyacağız"

Balık çiftlikleriyle ilgili de konuşan Elvan, “Normalde balık çiftliklerinin karadan 900 ile bin 100 yüz metre uzaklıkta olması gerekiyor. Bunun mücadelesini verdik. Mersin’de Dana Adası’nın orada 4 tane var. Ancak oradakileri bile ileri alacağız. Ben oradaki işletme sahiplerini çağırdım ve konuştum. Bu sayede yasada 900 ile bin 100 metre ama biz onları bin 900 metreye çıkacağız ve Türkiye’de örneği yok. Nereye giderseniz gidin 900 ile bin 100 metre arasındadır. Dolayısıyla bu konudaki problem de ortadan kalkmış olacak. Mersin’in her sorunu benim sorunumdur. Burada üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Mersin’imizi seviyoruz, Mersinlileri seviyoruz” dedi.