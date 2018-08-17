Erdemli Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların Kurban Bayramını rahat bir şekilde geçirebilmeleri için ilçe genelinde her türlü tedbir alındı. Bu kapsamda Erdemli Kocaköy Şaar bölgesinde yapılan yeni hayvan pazarında kurban satışları gerçekleştirilecek. Ayrıca kurban kesim yerleri konusunda da vatandaşa ücretsiz hijyen ve kesim eğitimi de verildi.

Özellikle çevre kirliliği ve temizlik konusunda son derece hassas olduklarını dile getiren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kesim yerleri haricinde kesime izin verilmeyeceğini, kurban atıklarının gelişigüzel atılmasına müsaade edilmeyeceğini ve bu konuda kontrollerin belediye ekiplerince bayram boyunca yapılacağının altını çizdi. Kurban satış yerleri haricinde de başka yerlerde satış yerlerinin de yasak olduğunu belirten Tollu, mevcut satış ve kesim yerlerinde ise vatandaşlar için su, wc gibi ihtiyaçlarını karşılanabilecek seyyar donatıların kurulduğunu kaydetti. Büyükşehir yasası sonrası Erdemli’ye bağlanan mahallelerde de gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Tollu, ayrıca gıda satışı yapan yerlerde de denetimlerin bayram sonuna kadar arttırılarak devam edeceğini vurguladı. Kurban satış kesim işlerinin yeni hayvan pazarında yapılacağını bildiren Tollu, eski kurban satışı yapılan alanda kesimlerin yapılamayacağına vurgu yaptı.

Belediye ekiplerinin bayram boyunca 24 saat görevi başında olacağını ifade eden Tollu, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri amacı ile her türlü tedbiri aldıklarını vurgularken, olası bir sorun ya da öneri durumunda vatandaşların Erdemli Belediyesi’ne ait ’444 0 5 609 ve 515 1858’ numaralı iletişim merkezinden 24 saat boyunca ulaşabileceklerinin altını çizdi.

Tollu, açıklamasının sonunda vatandaşların bayramını kutladı.