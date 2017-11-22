Kentkart vatandaşın ayağına gidiyor

Büyükşehir Belediyesi, Mersin merkezde pek çok yerde bulunan 470 dolum bayiinin yanı sıra kısa süre önce Mersin Çarşısı’na kentkart irtibat noktası ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde gezici kentkart aracı yerleştirdi. Toplu taşıma araçlarını en fazla kullanan üniversite öğrencilerinin kentkarta daha kolay ulaşmaları için Mersin Üniversitesi’ne yerleştirilen gezici kentkart aracı ve Ulu Camii’nin doğu tarafında bulunan irtibat noktası hem vatandaşların hem de öğrencilerin işini kolaylaştırıyor.

Kısa süre önce Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi acil girişi yanına yerleştirilen gezici kentkart aracında hem 65 yaş üstü, engelli, öğrenci, emekli, öğretmen, 60-65 yaş arası kişiselleştirilmiş indirimli seyahat kartı veriliyor hem de kart dolumu yapılıyor. Vatandaşların konum itibari ile en kolay ulaşabilecekleri yerlerden birisi olan Ulu Camii’nin doğu tarafında yer alan kentkart irtibat bürosunda da vatandaşlar hem kişiselleştirilmiş indirimli seyahat kartlarını alabiliyor hem de dolum yaptırabiliyor. Öte yandan, ilçelerde açılan kentkart büroları ile de vatandaşların merkeze gelmeden kart alabilmeleri sağlanıyor. Tarsus Belediyesi, Anamur Belediyesi ve Gülnar Belediyesi hizmet binaları içerisinde yer alan bürolarda vatandaşlar ve öğrenciler kişiselleştirilmiş indirimli seyahat kartını alabiliyor.

Gezici kentkart aracını çok sık kullandığını ifade eden Mersin Üniversitesi Hemşirelik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Emrah Ekinciler, “Eski sisteme göre çok fark var. Biz daha önce kartımıza dolum yapmak istediğimizde çok uzak bir yere gitmek zorunda kalıyorduk. Şu anda ise dolum bayii elimizin altında ve bu çok iyi oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kentkart aracının hem öğrencilerin hem de Tıp Fakültesi’ne gelen vatandaşların işini kolaylaştırdığını söyleyen Günay Türk de “Çok iyi düşünülmüş bir hizmet. Tıp Fakültesi yakınına böyle bir dolum noktası lazımdı. İnsanlar mağdur oluyordu. Bu gibi durumlarda yakınlarda böyle bir yerin olması çok iyi oldu. Burhanettin Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.