Kızıltan’a TOBB’da iki ayrı görev

Genel Kurulunda, TOBB Genel İdare Kurulu üyeliğine ve Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkan Yardımcılığına seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin organları, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen 74. Genel Kurulda yapılan seçimlerle oluştu. Seçimde geçerli oyların tamamını alan Rifat Hisarcıklıoğlu 5. kez TOBB Başkanı oldu.

Mersin oda ve borsaları, Ankara’dan yeni görevlerle döndü

Seçimler sonunda Mersin oda ve borsa başkanları, Ankara’dan çeşitli görevlerle döndü. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Genel İdare Kurulu üyeliği ile Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olurken, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ile Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Ticaret Borsaları Konsey üyeliğine seçildi.

Mersin Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Levent Dipçin, Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Başkan Yardımcısı Jozef Atat ile Sayman üye Atahan Çukurova ise Deniz Ticaret Odaları Konsey üyeliğine seçildi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ile Mersin Deniz Ticaret Odası Meclis üyesi Ayla Harp, TOBB Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğine, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı da TOBB Turizm Komisyonu’nda görev aldı.