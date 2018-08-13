Kocamaz, "Bu söylenenler tamamen iftira ve yalandır. Mersin İdmanyurdu bizim güzide takımımız. Elbette ona sahip çıkacağız. Dediğimiz şartlarda o tesisleri istedikleri gibi kullanabilirler" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayı toplantısının birinci birleşimi, Başkan Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 27, komisyon raporlarına ait 6 ve gündem dışı 2 olmak üzere toplam 35 madde görüşüldü. Toplantının sonunda Kocamaz, son günlerde gündeme gelen "Mersin İdmanyurdu, Macit Özcan Spor Tesisleri’nden çıkarılacak" iddialarına yanıt verdi. Kocamaz, Mersin İdmanyurdu’nun yanlış yerlerde olduğunu söyledi.

Mersinlinin kulübe sahip çıkmaması nedeniyle hiç arzu etmedikleri yerde olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Artık Bölgesel Amatör Lig bile değil süper amatör kümeye düşmüş durumda. Tabii ki bu durum hepimiz açısından üzüntü verici bir durum. Kulübe kimsenin sahip çıkmaması sonucunda en son taraftarlar bu kulübü üstlenmiştir. Tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri desteğimizi sürdürdük" diye konuştu.

"Şu anda kulübün tesislere 10 milyonun üzerinde borcu var"

Şu anda Mersin İdmanyurdu’nun tesislere 10 milyonun üzerinde borcu olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Her gelen müfettiş ilk olarak o dosyayı açıyor ve bunun niye üzerine gitmiyorsunuz diye soruyor. Zaten biz göreve gelmeden önce son dönemde bu tesislere borcundan dolayı Mersin İdmanyurdu’na bir haciz de gönderilmişti. Ama biz bugüne kadar direndik, taşıyabildiğimiz kadar taşıdık ve en son bu noktaya geldikten sonrada 86 tane amatör spor kulübü var. Biz bu kulüplerimizin hepsine gerek malzeme gerekse de lisanslarının çıkması için nakit para da ödüyoruz. Bugüne kadar ödenmeyen, yapılmayan çalışmaları yapıyoruz. Tabii son dönemde biz oraya bir fitnes salonu yaptırdık. Sporcular oradan faydalansın diye yaptırdık. Bunun yanı sıra o tesisin içerisine Mersin İdmanyurdu’na yönelik tabi profesyonel ligde olduğu için yıllardır da tesisi yok diye eleştirildiği için tesis yapmaya da karar verdik. Yaklaşık 38 odalı bir tesis de yapıyoruz. Kaba inşaatı bitti ince işleri başladı. Şimdi böyle bir konumda bizim orayı Mersin İdmanyurdu’na verme şansımız yok. Çünkü 86 tane amatör kulüp var" şeklinde konuştu.

"Dediğimiz şartlarda o tesisleri istedikleri gibi kullanabilirler"

Mersin İdmanyurdu yöneticilerinin kendisini ziyaret ettiğini kaydeden Kocamaz, "Ben onlara şunu söyledim. Şu anda Mersin İdmanyurdu’na verdiğimiz tavizlerden dolayı müfettişlerden devam eleştiri alıyoruz. Şu kadar da borç var. Şu andan itibaren siz kulüp binası olarak orayı kullanmayın ama tesislerden sonuna kadar faydalanabilirsiniz dedik. Gerek sahalardan gerek fitnesdan gerek oradaki duşlardan faydalanabilirsiniz dedik. Diğer kulüplerde aynı şekilde faydalanabilir. İçelspor şu anda orada kalıyor ama sütten dilimiz yandı üfleyerek içiyoruz. Önceden bedelini yatıyor, konaklama tesisinden faydalanıyor. Bu saatten sonra hele de 2017 yılının sonunda gelen 2018’de devam eden müfettiş furyasından dolayı bizim başka bir yol izleme şansımız da ortadan kalktı. Dolayısıyla Mersin İdmanyurdu bizim güzide takımımız. Elbette ona sahip çıkacağız. Dediğimiz şartlarda o tesisleri istedikleri gibi kullanabilirler. Başvuru yapacaklar. Hangi kulüpler orada antrenman yapmak istiyorsa arkadaşlarımız planlayacak, o saatlerde gelecek kullanacaklar" ifadelerini kullandı.

"Tesislerden faydalandırmayacaklar diye söylenen sözlerin tamamı yalan ve iftiradır"

Kulüp yöneticilerinin yaptığı açıklamanın üzüntü verici olduğunun altını çizen Kocamaz, "Olmayan şeyleri, benim söylemediğim şeyleri sanki söylemiş gibi kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim belediyenin yan kuruluşu olan MESKİ’nin takımı bile oraya olan borcunu yapılandırdı, yeniden kamp şeklinde kalmak isterse bedelini ödeyerek kalıyor. Biz belediyenin kendi kuruluşuna bile farklı muamele yapmazken burada Mersin İdmanyurdu yöneticilerinin yaptığı açıklama bu işi tamamen provokasyona yönelik bir tavırla götürmek istediklerini ortaya koyuyor. Tabii onların o açıklamalarından sonra sosyal medyada bilen, bilmeyen herkes bize sallamaya başlıyor. Buda çok ayıp bir şey. Zaten futbol nankör. Ben yıllarca kulüp başkanlığı yaptım. Kulüp başarılı olursa özellikle taraftar onu kendi başarmış olur ama dünya parada verseniz, dünya yardımda yapsanız başarısızlık olursa mutlaka yönetici başarısız hale getirmiştir. Bunu yıllardır biliyoruz. Böyle bir tavırla kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaları hem kulübe hemde kendilerine zarar verir. Ben buradan bu arkadaşları söylemediğim sözleri söylemiş gibi kamuoyuna söylemelerini kınıyorum. Gerçekten üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Tesislerden faydalandırmayacaklar diye söylenen sözlerin tamamı yalan ve iftiradır" dedi.