Mezitli’ye modern balık pazarı açıldı

Mezitli Deresi üzerinde Kadın Üretici Pazarı yanında haftanın 7 günü açık olacak olan balık pazarında balık satışının yanı sıra pişirme ve evlere servis hizmeti de verilecek.

Mezitli Deresi, Kadın Üretici Pazarı güneyinde bulunan köprü üzerinde hayata geçirilen balık pazarının açılışına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek ve çok vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini konuklarla birlikte kesen Başkan Tarhan, Mezitli halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, “Hızla büyüyen ve gelişen Mezitlimizde her şeyin olması için çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız her işte olduğu gibi balık pazarımızı da halkımızın yoğun talebi üzerine harekete geçirdik. Burada gerçekten mesleği balıkçılık olan kişilerin dükkan açabilmesi amacıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yardım istedik. Gerçekten işi balıkçılık olan, düzenli vergisini ödeyen Mersin’in en eski balıkçılarına pazarımızda yer verdik” dedi.

“Balık satışının yanında pişirim ve evlere servis yapılabilecek”

Pazarda balık satışının yanı sıra Mezitli Belediyesi’ne ait Mutlu Mezitli şirketi tarafından işletilen balık pişirim dükkanı da olacağını ifade eden Tarhan, “Lüks balık lokantalarına gidemeyen ama balık yemek isteyen vatandaşlarımızı da düşünerek pazarımızda balık pişirimi yapılacak ve evlere kadar servis edilecek. Yine burada yemek isteyen vatandaşlarımız için de masa ve sandalyeler koyarak uygun bir ortam hazırladık. İnsanımız dilediği her şeyi Mezitli’de bulsun, kentinde yaşamaktan mutlu olsun istiyoruz. Talep olması halinde balık pazarımızı daha da büyütmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Mezitli’de yaşayanların kentin bu özel yapısının farkına vardığını vurgulayan Tarhan, vatandaşların sık sık ‘Burası Mezitli’ vurgusunu yapmaya başlamasının kendisini gururlandırdığını da ifade etti.

Daha sonra misafirlerle birlikte balık tezgahlarını gezen Tarhan, balıkçılarla sohbet etti. Balıkçılardan, ‘uygun fiyat’ sözü de alan Tarhan, balık pişirim dükkanında balık ekmek dağıtımı yaptı.