Tarsus Belediyesi, ilk mahalle iftarını Gaziler’de verdi

İbrahim Kozacıoğlu Ortaokulunda düzenlenen etkinlik öncesi mini sema gösterisi izleyenlerin gönlünü fethetti.

Etkinliğin konuşmasını yapan Gaziler Mahalle Muhtarı Emircan Aksan, ilk sofranın mahallelerinde kurulmasından dolayı Başkan Can’a teşekkür etti.

Aksan, “Bu iftarın mahallemizde verilmesinden dolayı çok mutlu olduk. Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Allah’a yöneldiği bu mübarek ayda barış ve kardeşlik duygusuyla birlik ve beraberlik içerisinde mübarek ramazan ayının bereketini paylaşmak ve iftar maneviyatını hep birlikte yaşamak amacıyla bizlere bugün iftar sofrasını kuran Şevket Can Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah kendisinden razı olsun, tüm halkımızın Ramazan ayı mübarek olsun” dedi.

Ramazan ayının bütün güzelliklerini mahallelere taşıyacaklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can ise Ramazan ayının bereketini yaşadıklarını söyledi.

Başkan Can, “Ramazan güzellik ve bereketin ayı olup, dinimizde 11 ayın sultanı olarak kabul edilir. Bereket ayında hemşehrilerimizle Ramazan’ın manevi havasını yaşıyoruz. İnsanların birbirleri ile kaynaşmasını sağladığı gibi yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı aydır. Bu ayda değişik mahallelerimizde iftar sofralarımıza kuracağız. Bugün ilkini Gaziler Mahallesinde başlattık. Cetvelliler 1994 yılından bugüne kadar dualarını ve desteklerini bizlerden esirgemediler. Allah hepinizden razı olsun. Bereketli şehrin bereketli belediyesiyiz. Allah birlikteliğimizi daim etsin. Cenab-ı Allah şehrimizde ve huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Çünkü bizim gidebilecek bir ülkemiz yok. Suriye güzel bir örnektir. Onların gidebilecek Türkiye’si vardı. Ama bizim gidebilecek bir ülkemiz yok. Bizim de asla ve asla bu ülkeden bir yere gitmeye niyetimiz yok. Hepinize katılımızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mersin Milletvekili Baki Şimşek de yaptığı konuşmada, “Öncelikle böyle mübarek bir günde Hz. Danyal Peygamberin, Eshab-ı Kehf’in memleketinde sizlerle, beraber olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Tarsus’un, Mersin’in bir evladı olarak bugüne kadar sizlerin hizmetinizde olduk, bugünden sonra yine olacağız. Allah’a emanet olun” dedi.

Okunan ezanın ardından yapılan dua ile oruçlar açıldı.

Program sonrası Başkan Can, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.

İftar programına, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, Müftü Hayri Erenay, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.