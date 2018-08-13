Sorunlarımız konuşuldu ama isteklerimizi talep etmek şu durumda bencillik olur" dedi.

Hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan 9 stajyer avukat, Başkan Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yeşilboğaz,

hukukçular olarak adaletin ve hukukun bir gün herkese lazım olacağını, bu nedenle adaletin, hukukun ve bağımsız yargının önemini her zaman dile getirdiklerini ifade ederek, "Ülkemizin içinde bulunduğu durumun sebebi bizler değiliz ama ülkemizin her anlamda, daha beter olmasına biz avukatlar asla izin vermeyeceğiz. Şu anda yargı sistemimizi ayakta tutan en önemli unsur avukatlar ve savunmadır. Hukuk ve adalet olmazsa istikrar olmaz ve hiç kimse size güvenmez. Ülkemizin içinde bulunduğu durumun tek özeti; hukuk devletinin yıkılmış olmasıdır. Bundan taviz verdiğiniz sürece asla başarılı olma şansımız yok. Gelişmiş ülkelerin en önem verdiği konunun, adalet sistemi ve bu sisteme duyulan güven olduğun görüyoruz. Ben bu hukuk sistemine tabi isem, bir başkası da tabidir güvencesinin oturması gerekmektedir” diye konuştu.

Baro Başkanları Toplantısı’nda avukatlık mesleğinin sorunlarını dile getirdiklerini söyleyen Yeşilboğaz, “Öncelikli sorunumuz ülkemizin geleceğidir. Önce ülkemizin geleceğini kurtaralım ondan sonra mesleğimizle ilgili özel taleplerimizi dile getireceğiz. Sorunlarımız konuşuldu ama isteklerimizi talep etmek şu durumda bencillik olur. Ülkemizde sağlıklı bir hukuk sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarımızı yaptıktan sonra, kendi özel taleplerimizi dile getireceğiz. Diğer baro başkanlarımızla birlikte böyle bir toplumsal mesaj verme gereği duyduk. Biz mücadeleyi bir yere kadar getirdik, bundan sonra da sizlerle beraber götüreceğiz. Bu konuda sizlerin bize yardımcı olmanızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Baro Başkanları Toplantısı’nda stajyer avukatların sorunlarının da ele alındığını söyleyen Yeşilboğaz, sayısı çok fazla olan stajyer avukatların, staj eğitimi alabilmesi için bazı baroların şartlarının yeterli olmadığını söyleyerek, “Bu durum sizin de kabahatiniz değil, bizim de kabahatimiz değil. Başkalarının oluşturmuş olduğu bu sorunu bizim birlikte çözmemiz gerekiyor. Ülkemizde 25 bin stajyer avukat var bu stajyer avukatların nasıl istihdam edileceği ve onlara nasıl, ne koşulda staj eğitimi verileceği düşünülmelidir. Staj eğitimi verilmezse, avukat olmanın bir anlamı yok. Kağıt üzerinde staj yaptırmayı hiçbir avukat kabul etmez. Sizleri dışarıda bırakamayız. Maalesef bazı barolarımızın imkanları ise elvermiyor. Barolarda fiili imkansızlık var. Bu nedenle kısıtlamaya giden barolarımız oldu. Bizler de direniyoruz. Ne kadar direniriz onu da bilmiyoruz. Hukuk fakültelerine giriş kontenjanları her sene artıyor. Bu, mesleğimizin geleceği açısından büyük bir sorun. Ekonomik sıkıntılarınızı biliyoruz. Siyasal sistem sizin geleceğiniz ile ilgili hiçbir plan yapmıyor. Staj eğitiminiz, ekonomik ihtiyaçlarınız ve sizin mesleki geleceğiniz göz ardı ediliyor. Baroların fiziki ve ekonomik imkânı var mı, yok mu bunlar düşünülmüyor. Hukukun üstünlüğünden başka sığınacak limanımız yok" ifadelerini kullandı.

Stajyer avukatlar, 12 aylık staj döneminde asgari ücret düzeyinde, 6 ay adliyedeki stajlarında ücretin adliyeden, avukatların yanında yapmış oldukları 6 aylık staj döneminde ise Türkiye Barolar Birliği’den asgari ücret düzeyinde ekonomik destek verilmesi gerektiğini dile getiren Yeşilboğaz, “Sizlere, ekonomik sıkıntılarınızı düşünmek yerine, mesleğinizin geleceği için yapacağınız çalışmaları düşünebileceğiniz imkân sağlanmalı. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman yanınızdayız” dedi.