100 Yaş Evinde İftarlık Gazoz filmi gösterimi

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik oluşturduğu Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde düzenlenen yazlık sinema günleri sona erdi.

Yaz mevsimi boyunca Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde her hafta farklı bir filmi “Yazlık Sinema Günleri” etkinliği ile 60 yaş ve üstü üyeleriyle buluşturan Muğla Büyükşehir Belediyesi, son olarak çekimleri Muğla'da yapılan İftarlık Gazoz filmini gösterime sundu

Haziran ayında başlayan ve Eylül ayının ilk haftasına kadar süren yazlık sinema günlerinde Babam ve Oğlum, Osmanlı Cumhuriyeti, Dondurmam Gaymak ve İftarlık Gazoz filmleri gösterime sunuldu. Yazlık Sinema Günlerine katılan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nin üyeleri ve aileleri, yapılan etkinlikten memnun kaldıklarını belirterek Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün'e ve personeline teşekkür ettiler.