Hollandalı medya mensupları Bodrum’da

Bodrum’u tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle tanıtmak amacıyla düzenlenen çalışma kapsamında Hollanda’dan davet edilen medya mensupları Bodrum’a geldi.

Konuklar, ilk gün Antik Tiyatro ile Bodrum gezisine başladı. Misafirler daha sonra, Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ni gezdi. Daha sonra Bodrum Belediyesi Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katılan gruba Bodrum’un görüntülerinin de yer aldığı sunum yapıldı. Sunumda ayrıca Bodrum Cup Uluslararası Yat Yarışlarının videosu da izletildi. Akademia Vakfı tarafından yürütülen Mausoleum Müzesi Restitüsyon Projesi’nin de toplantıda tanıtımı yapıldı.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk, Bodrum Turizm Danışma Bürosu yetkilisi Başar Erten, Bodrum Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, misafirlere Bodrum hakkında bilgiler verdi. Toplantının ardından Trafo Bodrum’da öğle yemeği yiyen konuklar, aynı gün Bodrum Deniz Müzesi’ni gezdi.

Misafirlerin turizmin başlangıcından bu yana Bodrum’da gerçekleşen değişimle ilgili sordukları sorular ayrıntılı olarak yanıtlandı. Dikkat çeken konulardan bir tanesi de Bodrum’da ev pansiyonculuğu ve butik otellerle ilgili bilgiler oldu. Bodrum Ticaret Odası tarafından yürütülen Leleg yolu ile ilgili de bilgi alışverişinde bulunuldu.

21-25 Haziran tarihleri arasında Bodrum’u daha yakından tanıma fırsatı bulacak olan grup, Bodrum’un tarihi ve kültürel mekânları ve turistik tesisleri ile birlikte Bodrum’u baştan sona gezerek sosyal yaşam hakkında bilgiler alacak. Bodrum’da önemli bir yere sahip olan Mavi Yolculuğa da çıkacak olan medya mensupları, Bodrum’un eşsiz koylarını görme şansı bulacak.

Çalışma, Bodrum Tanıtma Vakfı tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde; TAV Havalimanları Holding, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Bodrum Denizciler Derneği’nin destekleriyle organize ediliyor.