Oy birliği ile alınan karar ile işadamı Ali Toksoy yeni başkanı oldu.

Marmaris Genç İşadamı Derneği (MAGİAD) 7’inci Olağan Kongresi, 5 yıldızlı Sentido Orka Lotus Beach Otel’de yapıldı. Tek liste ile seçime gidilen kongrede akaryakıt istasyonu sahibi işadamı Ali Toksoy genç işadamlarının yeni başkanı oldu. 10 yıldır dernekte aktif görev alan 35 yaşındaki işadamı Toksoy, görevini ilk kadın başkan Meral Tuncer Argül’den devir aldı.

MAGİAD Başkanı Ali Toksoy olurken Başkan Yardımcısı Caner Torunoğulları ve Mustafa Gökmen, Sayman Ali Silin, Genel Sekreter Tarkan Çilingir ve Yönetim Kurulu üyeleri İdris Uçar, Süleyman Yıldız, Ertuğrul Özcan ve Pınar Altuntaş oldu. 25 yıldır faaliyetini sürdüren derneği görevi devreden başkanı Meral Tuncer Argül, “ Bu bayrağı onurlu bir şekilde devir ediyorum. Marmaris’in gelişmesine katkı koymak için hayata geçirdiğimiz projelerde destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Genç yaşlarda turizm sektöründe konaklama tesisleri ile ticaret hayatına atılan Ali Toksoy, bir süre sonra Marmarislilerin yakından tanıdığı, köklü geçmişe sahip Toksoy Petrol’ün 3’üncü nesil işletmecisi olarak görevi devir aldı. Evli ve 2 çocuk babası Ali Toksoy, aile şirketini gelenekleri sürdürerek eşi ile yönetmeye devam etti. Kısa sürede şirketi üst seviyelere taşıyan Toksoy, Datça’da yatırım yaptı. Disiplin, iş aşkı ve profesyonel yatırımla başarı merdivenlerini emin adımlarla tırmandı. Ana dili gibi İngilizce bilen MAGİAD Başkanı Ali Toksoy, Marmaris’e katkı konulan her türlü proje ile çalışmalarda yer aldı. Tatlı dili, her görüş ve inançtan insanlara saygılı yaklaşımlarıyla gönüllerde ayrı bir yer edinen işadamı, yeni görevinde de aynı şekilde çalışacağını ifade etti.

“Marmaris ticaret hayatını yükselteceğiz”

MAGİAD’ın başkanlığını devralan Ali Toksoy, “Böyle bir dönemde MAGİAD başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Sevgili dostlarım bu göreve beni layık gördüğünüz, ve bana güvendiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 1993 yılında bu derneği kuran ve 2018 yılına kadar yükselmesine, gelişmesine, büyümesine her türlü zorluğa rağmen bu noktaya getirilmesine vesile olan bana destek olan başkan ve tüm yönetim kuruluna ve üyelerine tek tek teşekkür ediyorum. Burada bir emek var 25 yıllık bir tarih var. Bir gelişimden büyümekten bahsediyorum. Daha ileriye taşımak, hepimizi bir araya getirmek ve Marmaris ticaret hayatını yükseltmek için bu görevi üstlenmiş bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.