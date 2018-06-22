Muğla’da 2018’de 268 kilometre yol çalışması yapılacak

Muğla genelinde 2014-2017 yılları arasında 360 Milyon yatırımla 2210 km yol çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı programını da havaların düzelmesi ile uygulamaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda bulunan yolları daha güvenli ve modern hale getirmek için il genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dalaman İlçesi Kapukargın Mahalle yolunda 4 kilometre, Fethiye İlçesi Nif Mahalle yolunda 4 kilometre, Ortaca İlçesi Dereköy Mahalle yolunda 3,5 kilometre, Ekşiliyurt Mahallesi’nde 3,3 kilometre sathi kaplama çalışması olmak üzere toplam 15 km yol çalışması tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde 2018 yılı içerisinde 268 km yol çalışması, 11 km otokorkuluk çalışması yapacak. Büyükşehir Belediyesi 2. Kat 212,50 kilometre, 1. Kat 50,80 kilometre, sıcak asfalt kaplama (BSK) 5,7 kilometre yol çalışması yapacak. Ortaca İlçesi’nde 21 km, Fethiye İlçesi’nde 8.5 km, Köyceğiz İlçesi’nde 38, Seydikemer İlçesi’nde 79 km, Datça İlçesi’nde 22 km, Marmaris İlçesi’nde 10.5 km, Dalaman İlçesi’nde 10 km, Bodrum İlçesi’nde 20 km, Milas İlçesi’nde 27 km, Yatağan İlçesi’nde 12.5 km, Menteşe İlçesi’nde 18.5 km yol çalışması yapılacak. Ayrıca Fethiye İlçesi’nde 5100 metre, Köyceğiz İlçesi’nde 5800 metre, Bodrum’da da 300 metre otokorkuluk çalışması yapılacak.