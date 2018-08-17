Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan olay dün öğle saatlerinde Umurca Mahallesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’ndeki bir iş güvenliği firmasında yaşandı. Olaya karışan 3 şüpheli hırsızlık yapmadan önce caddede dolaşıp gözlerine kestirdikleri yeri inceleyip plan yaptı. Daha sonra 3 kişiden biri, şapka takıp tişört giyip kılığını değiştirdikten sonra hırsızlık için harekete geçti. İşyerine giren 3 kişiden biri içerdeki personeli oyalarken, diğeri ise işyerinden bir dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu çalıp hızla uzaklaştı.

İşyeri yetkililerinin bildirmesi üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahısları yakalamak için harekete geçti. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalleri belirlenen şüphelilerden Onur U. ve Ali Ö.’yü işyeri yakınlarında, Mehmet A. Y.’yi ise Bodrum otogarda yakaladı.

İşyerinden çalınan dizüstü bilgisayar otogardaki bir otobüs firmasının ofisinde, cep telefonu ise Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki ATM’lerin arkasında bulundu.

Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen Onur U., Ali Ö. ve Mehmet A.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.