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25 Kasım 2017 11:45

Malazgirt Spor yöneticilerinden "Öğretmenler Günü" ziyareti

Muş’un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor Futbol Takımı yöneticileri, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla öğretmenleri ziyaret ettiler.

Malazgirt Spor yöneticilerinden

25 Kasım 2017 11:45


1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı Kaddafi Türeli ve idareciler Ahmet Kaplan ve Veysel Eşin, ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya’yı makam odasında ziyaret ettiler. Kaya’nın gününü kutlayarak takımın formasını hediye eden Türeli, “Malazgirt Spor camiası olarak ilçemizde görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Takımız yıllarca onların emekleri ve çabaları ile başarılarını sürdürdü. Bizde yönetim kurulu olarak müdürümüze teşekkür ziyareti yapma istedik. Müdürümüze ve tüm eğitim camiamızda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Kaya ise, “Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Malazgirt Spor yönetimine çok teşekkür ediyorum. İlçemizin tek futbol takımı olan Malazgirt Spor yöneticileri, bu anlamlı günde bizleri ziyaret ederek takımın formasını hediye ettiler. Bizleri unutmayarak, ziyaret eden tüm Malazgirt Spor yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Başkan Türeli ve beraberindekiler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferdi Yağcı ve Malazgirt Alparslan İmam Hatip Ortaokulundaki öğretmenleri de ziyaret ederek günlerini kutladılar.




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