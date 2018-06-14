Malazgirt’te yılsonu sergisi

Serginin açılışını yapan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve eşi Sevil Kırlı, sergiyi gezerek kursiyerleri tebrik etti. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Kırlı, “Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerimiz çok güzel el emeği hediyelik ürünler yapmışlar. Gerçekten çok güzel ve çok başarılı bir çalışma olmuş. Kursiyerlerimiz bu merkezimizde nakış, giyim ve tahta boyama branşlarında üretilen el sanatları bugün burada sergilediler. Biz de hem onları yerinde görmek ve kursiyerlerimizi ziyaret etmek, hatırlarını sormak amacıyla buraya geldik. Gerçekten birbirinden kıymetli emek harcanmış, ustalık nakşedilmiş eserleri hep beraber gezdik. Tabii bu kursun bir özelliği daha var. Burada eğitim alıp belli bir sanata kavuşan kadın kardeşlerimiz öyle bir hale geliyorlar ki, kendi iş yerlerini açıp kendi dükkânlarında ekonomiye dâhil olacak hale geliyorlar. Onun için biz bu kursları çok takdir ediyoruz ve destekliyoruz. Burada aynı zamanda bir arkadaş ortamında sosyalleşiyorlar. Onun için biz Aile Destek Merkezlerine çok önem veriyoruz” dedi.

Kurs hocalarından Hülya Bingöl ise, bu kursları açan devletin tüm yetkili organlarına teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Cumhurbaşkanımız sayesinde evlerimizde boş boş oturmaktan kurtulduk. Aile Destek Merkezilerinde yetiştiğimiz kursiyerler hem bir meslek öğreniyor hem de evlerine ekmek götürebiliyorlar. Burada yapılan tüm ürünlerin ham madde desteğini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız veriyor. Burada kurs gören kursiyerlerimiz, ürettikleri ürünlerden birini kendine yapıyor birini merkezimize yapıyor. Açtığımız sergide satılan ürünler maddi durumu düşük kursiyerlerimiz için kullanılacak” ifadelerini kullandı.

Açılışa Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.