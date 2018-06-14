AK Parti milletvekili adayı Emre Çalışkan Ramazan Bayramını Kutladı

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Emre Çalışkan Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. İlahi bir armağan olarak kabul ettiğimiz ve sevinçle karşıladığımız bayramlar, dayanışma ve paylaşım ruhu ile kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli ve müstesna zamanlardır. Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir andır. Ramazan Bayramını bunun için bir fırsat olarak görelim. Ailemizle, komşularımızla bayramlaşalım, çocuklara hediyeler verelim, yaşlıları, yolda kalmışları, garibanları, akrabalarımızı unutmayalım, sıla-i rahim yapalım. Özellikle şehit ve gazi yakınlarını ihmal etmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, dargınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin yayıldığı, kardeşliğimizin güçlendiği huzur dolu bir bayram temenni ediyorum. Mübarek Ramazan Bayramı’nın İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesi için dua ediyor ve ülkemize, vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.