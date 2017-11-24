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24 Kasım 2017 13:00

Niğde Belediye Başkanı Özkan Kentsel Dönüşümde incelemelerde bulundu

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Niğde Belediye Başkanı Özkan Kentsel Dönüşümde incelemelerde bulundu

24 Kasım 2017 13:00


Belediye Başkanı Rifat Özkan Efendibey Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden inşaat, altyapı, yol ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Özkan, kentsel dönüşümde gelinen nokta hakkında belediye başkan yardımcılarından bilgi aldı.


Başkan Özkan’ın yaptığı inceleme gezisinde AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de yer aldı.




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