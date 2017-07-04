Niğde’de trafik kazası : 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Nevşehir yolu Yeşilgölcük beldesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Taşkın yönetimindeki 31 K 8794 plakalı otomobil iddiaya göre yabancı uyruklu tıra arkadan çarpması sonucu takla atarak su kanalına devrildi. Kazada Mustafa Taşkın(32), Çiğdem Taşkın(28), Emre Taşkın(7) ve Enes Taşkın (2) yaralandı. Araçta sıkışan 4 kişi Niğde itfaiyesi ve AFAD ekipleri tarafından sıkıltıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.