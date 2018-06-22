Büyükbaş hayvanlarda LSD aşılamaları başladı

Erkan Ayaz yaptığı açıklamada, “Sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy skyn disease-LSD) hastalığı viral bir hastalık olup sinekler aracılığı ile bulaşmaktadır. Hastalıkla mücadeleye yönelik, sığırların ‘Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skyn Disease) Hastalığına Karşı Aşılama Projesi’ kapsamında LSD aşısı ile İlçe genelindeki sığırlara aşılama çalışması yürütülmektedir. Hastalıkla mücadelede hayvan hareketlerinin kontrollü olarak yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu konuda hayvan sahiplerinin gereken duyarlılığı göstererek İlçe Müdürlüğü personellerimiz tarafından yapılan çalışma kapsamında hayvanlarını mutlaka aşılatmaları ve yetiştiricilerimizin hastalığa yakalanan hayvanlarını, hastalığın yayılmasının engellenmesi açısından gereken önlemlerin alınması için ivedilikle bağlı bulunduğu İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Yetiştiricilerimize önemle duyurulur” diye konuştu.