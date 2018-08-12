Ordu’da heyelan tehlikesi: 18 ev boşaltıldı

Yaklaşık 77 kişi pansiyonlara yerleştirilirken, bölgeye giriş çıkışlar geçici olarak yasaklandı.

Ordu genelinde etkili olan yağışlar sonucu Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu tarlalarda hasar meydana gelirken, 18 hane de boşaltıldı. Hanelerden boşaltılan toplam 77 kişi, okullara yerleştirildi. Buradaki vatandaşlara yetkililer tarafından gıda ve çeşitli yardımlar yapılıyor.

Vatandaşlar, yılların birikimi olan evlerinde şimdilik bir hasar meydana gelmediğini belirterek, güvenlik amaçlı tahliye edildiklerini söylüyor. Heyelan sonrası çok korktuklarını ve evlerini boşalttıklarını anlatan vatandaşlar, gözyaşlarına da hakim olamıyor. Gece uyku uyumaya dahi korktuklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım istiyor. Ahırlarda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar da kontrollü bir şekilde tahliye ediliyor.

Olayın yaşandığı bölgeye gelen Ordu Valisi Seddar Yavuz, ilk olarak tahliye edilen evleri yakından inceledi. Burada, beraberindeki Belediye Başkanı İsmet Yanık ve yetkililerden bilgi alan Vali Yavuz, bölgeye kimsenin gelmemesi için yetki verdi.

"Tehlikeyi görerek, evleri önceden tahliye ettik”

Ordu Valisi Yavuz, heyelan olan bölgede tehlikeyi görerek önceden tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Çaybaşı ilçesinin İlküvez Mahallesi Taşkesiği mevkinde aşırı yağışların sonucu bir heyelan söz konusu. Yaklaşık 48 saat içerisinde 300 kilogramı aşan bir yağış meydana geldi. Dün akşam saatlerinde de metrekareye 50 kilogram kadar yağış düştü. Daha önceden biz buradaki tehlikeyi görerek, vatandaşlarımızı tahliye ettik. Dün gece de tahliye konusunda yoğun bir çalışma gerçekleşti. Bu kardeşlerimizi de pansiyona yerleştirmek sureti ile mağduriyetlerini gideriyoruz” dedi.

"Bölgede geçici olarak giriş-çıkışı yasaklamış bulunuyoruz”

Bölgeye şimdilik giriş ve çıkışların yasaklandığını aktaran Vali Yavuz, “Vatandaşlarımız içeride hayvanları var. Bütün görevli arkadaşlarımız sabahtan beri olay yerini incelediler, gerekli incelemeleri yaptılar ve bu bölgede şu an için hiçbir şekilde vatandaşlarımızın ikametine izin verilmeyecektir. 18 hane ve 77 vatandaşımız buradan tahliye edildi. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanacak. Nihai rapor AFAD yetkilileri tarafından yapılacak. Ondan sonra kararımızı vereceğiz. Ama geçici olarak bu bölgeye giriş-çıkış ve ikameti yasaklamış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların, yetkililer tarafından yapılan uyarılara kendi can ve mal güvenliği açısından uymaları gerektiğini dile getiren Vali Yavuz, "Şunu net olarak söylemeliyim ki Ordu, afet konusunda önemli bir sınav vermiştir. Benim kanaatim odur ki, böylesine 40 yılda bir meydana gelen 300 kilogramı aşan bir yağış karşısında bin 325 vatandaşımızın tahliye edilmesi bile geldiğimiz noktada sevindirici taraftır" ifadelerini kullandı.